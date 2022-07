Calciomercato Lazio, Acerbi ad Auronzo solo di passaggio: il Monza non molla

Forse sarà solo di passaggio Acerbi ad Auronzo: il centrale vive da separato in casa e attende l'offerta giusta per cambiare aria...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per iniziare il quarto giorno di allenamento ad Auronzo e Maurizio Sarri è in fremente attesa dei suoi rinforzi che pian piano stanno arrivando. Oggi saranno addirittura in cinque a raggiungere la squadra perché, oltre ai Nazionali Marusic e Hysaj, arriveranno in ritiro anche Marcos Antonio, Nicolò Casale e Francesco Acerbi. Prende forma la difesa, Sarri può tornare a lavorare con un gruppo molto folto, anche se la permanenza del numero 33 non dovrebbe essere lunga. Il giocatore, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, vive da separato in casa: gli Ultras Lazio lo hanno invitato ad andare via da Roma, opinione condivisa dalla maggioranza della tifoseria biancoceleste e Sarri, a lui, preferisce altri profili come Romagnoli.

È normale allora che Acerbi vivrà giorni di fuoco ad Auronzo. L'unica offerta arrivata sul tavolo del suo agente Pastorello è quella dell'ambizioso Monza che, almeno una prima volta, è stata rispedita al mittente. Ma il club gestito da Galliani non molla il centrale della Nazionale. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti con il suo agente e a breve potrebbero arrivare novità importanti. Tuttavia, il contratto del difensore limita molto l'orizzonte: 2,5 milioni di euro annui, fino al 2025 e nessuna volontà di scendere sotto tale cifra. Sono dei criteri che in pochi si possono permettere, soprattutto in Italia, dove Acerbi vorrebbe restare.

I CLUB INTERESSATI - L'interesse nei suoi confronti non manca, ma tra una semplice ipotesi e una trattativa concreta ce ne passa. L'unica big italiana a essersi mossa con un sondaggio è il Milan, alla ricerca di un sostituto proprio di Romagnoli. Un ritorno di Acerbi ai rossoneri, però, è oggi un'opzione complessa, non essendo il profilo che non è in cima alla lista di Maldini e Massara per caratteristiche, ingaggio e per la richiesta della Lazio di 4 milioni di euro. Ai rossoneri si potrebbe aggiungere l'Inter, in attesa di avere novità da Skriniar e De Vrij, il bel rapporto con Inzaghi potrebbe aiutare in tal senso, ma attenzione anche alla Juventus e al Napoli. I bianconeri avranno bisogno di un centrale dopo l'addio di Chiellini, ma anche loro devono prima seguire la situazione De Ligt, proprio come i partenopei quella inerente a Koulibaly. La Lazio attende e spera di riuscire a piazzare il giocatore al più presto, evitando così un sovraffollamento in difesa.