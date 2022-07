Calciomercato Lazio, anche Provedel vicino: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Carico di entusiasmo per la Lazio in mattinata. In Paideia si sono presentati per le visite mediche Alessio Romagnoli, Mario Gila e Luis Maximiano, accolti da un bagno di folla festante. Il club biancoceleste però non si ferma qui e continua a tessere la propria tela per completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il prossimo obiettivo è Ivan Provedel dello Spezia, individuato per affiancare l'ex portiere del Granada sbarcato oggi nella Capitale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la distanza tra la richiesta dello Spezia e l'offerta della Lazio è molto stretta, con un accordo che può essere chiuso tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Il problema è il sostituto di Provedel: il club ligure ha individuato in Wladimiro Falcone della Sampdoria il nome in cima alla lista, ma il classe '95 sta ancora valutando la prossima destinazione, forte delle offerte di Torino e Lecce. Per il momento i bianconeri non stanno prendendo in considerazione alternative, convinti di riuscire a spuntarla per Falcone.

