Calciomercato Lazio, Carnesecchi resta la prima scelta. Ma servirà una soluzione ponte

Marco Carnesecchi a tutti i costi, Sarri ha scelto il suo candidato numero uno per la porta nonostante i rischi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mister della Lazio ritiene l'estremo difensore di proprietà dell'Atalanta il profilo ideale per blindare la porta negli anni a venire, anche se al momento ha una spalla infortunata e forse da operare. Oggi sarà un giorno importante per capire se il giovane portiere dovrà sottoporsi a un intervento o meno, in ogni caso Lotito potrebbe essere nella condizione di chiedere uno sconto all'Atalanta sui 15 milioni richiesti da Percassi a fronte delle condizioni fisiche del giocatore. Andrà comunque trovata una soluzione temporanea: Reina non ha convinto molto nella prima stagione di Sarri, Adamonis e Furlanetto potrebbero non essere abbastanza collaudati per una promozione da titolare. Non è escluso che si pensi di acquistare un altro secondo portiere, situazione però che potrebbe definirsi anche a campionato già iniziato.