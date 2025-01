Calciomercato Lazio | Centrocampo, si valuta uno scambio con il Bologna: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Stiamo facendo delle valutazioni, stiamo parlando anche con il suo entourage. Da domani vediamo cosa viene fuori". Parlava così ieri sera, dopo il triplice fischio di Lazio-Fiorentina, il direttore sportivo Angelo Fabiani in conferenza stampa, facendo riferimento alla trattativa per Cesare Casadei per il Chelsea. Il classe 2003 è senza ombra di dubbio il nome più caldo in casa biancoceleste, probabilmente anche quello più vicino, dopo le difficoltà affrontate nell'arrivare a Jacopo Fazzini e Reda Belahyane.

FABBIAN - Siamo, però, nell'ultima settimana di calciomercato e l'imprevedibilità di questi giorni è chiaramente più alta rispetto agli scorsi. Motivo per cui, la trattativa potrebbe sbloccarsi, come anche saltare definitivamente e la Lazio vuole farsi trovare pronta a qualsiasi evenienza. Motivo per cui, gli occhi guardano sempre intorno a potenziali occasioni e, secondo quanto riporta Il Messaggero, una sarebbe stata individuata non troppo lontano. Analizzando la rosa del Bologna, infatti, avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza il profilo di Giovanni Fabbian, arrivato anche lui ai falsinei dall'Inter, ex compagno in Primavera di Casadei, ma con molta più esperienza in Serie A per via dei due anni con indosso la casacca rossoblù.

L'IPOTESO SCAMBIO - L'interessamento per Fabbian si inserisce in un contesto che ha visto spesso Lazio e Bologna dialogare su potenziali offerte sui propri calciatori, con Isaksen e Tchaouna che neanche troppo segretamente sono nomi apprezzati dalle parti di Casteldebole e che i biancocelesti potrebbero anche decidere di sacrificare in un potenziale scambio per arrivare a Fabbian. Per ora si tratta di un'idea, ma che raccoglie insieme il gradimento delle due società per i calciatori citati.