Calciomercato Lazio, da Muriqi a Escalante: gli esuberi del mercato di gennaio

La Lazio è una squadra in costruzione. Il progetto di Sarri è a lungo termine e il mister ha bisogno di tempo, fiducia e dei giocatori giusti per diffondere le sue idee. Sicuramente l'avvio di stagione della squadra non è stato entusiasmante. Arrivati quasi al giro di boa del campionato è tempo di tirare le prime somme. Al termine di questo tour de force, in cui i biancocelesti dovranno essere bravi a stringere i denti e a rimanere aggrappati al treno delle big, sarà tempo di pensare al mercato. La sessione invernale è alle porte e la dirigenza capitolina studia gli accorgimenti giusti per il Comandante. Ci sarà sicuramente bisogno di qualche innesto, ma è necessario buttare un occhio sulle uscite. Ci sono diverse pedine in rosa che stanno trovando pochissimo spazio e sulle quali Sarri non fa più affidamento. Cedere gli esuberi per poi puntellare la squadra. Questo l'imperativo del club che sta cercando le soluzioni migliori. Chi potrebbe lasciare subito la Capitale è Vedat Muriqi, non all'altezza per ricoprire il ruolo di vice Immobile. Il suo futuro è lontano dai colori biancocelesti. Per lui l'interesse dalla Turchia del Fenerbahce dove ha già giocato nella stagione 2019/20. Molto indietro nelle gerarchie del Comandante anche Gonzalo Escalante, ai margini del progetto e anche lui in uscita. L'exploit di Cataldi lo ha reso la terza scelta in cabina di regia. L'argentino poteva salutare già in estate e adesso la cessione potrebbe concretizzarsi a gennaio. L'ex Eibar piaceva al Marsiglia e a diversi club turchi e spagnoli. La Lazio attende l'offerta giusta per lasciarlo partire. A centrocampo c'è da valutare anche la situazione di Akpa Akpro. Il numero 8 ha collezionato pochissimi minuti nelle ultime uscite e potrebbe aggiungersi alla lista degli esuberi. Alcune voci di mercato parlano di un interessamento dell'Hellas Verona che sarebbe pronto a chiedere il prestito dell'ivoriano. Da piazzare ci sono anche altri profili che in estate sono stati a un passo dall'addio ma poi sono rimasti a Formello. Durmisi, Vavro, Andre Anderson, Adekanye e Jony non hanno moltissime richieste, ma la Lazio cercherà di cederli nelle prossime settimane.