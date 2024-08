Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Gigot prende tempo: le ultime"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Samuel Gigot potrebbe essere il nuovo rinforzo per la difesa della Lazio. Il condizionale è d'obbligo, perché nonostante l'annuncio degli esperti di mercato che parlano di accordo trovato tra Lazio e Marsiglia per un totale di circa 4 milioni (tra prestito e diritto/obbligo di riscatto), l'affare ancora non si è chiuso. Il difensore è in uscita dal Marsiglia ed è in cerca di una nuova avventura. La Lazio, dal canto suo, vorrebbe ritoccare la difesa dove Casale continua a vivere un momento di appannamento che dura da più di un anno, col giocatore addirittura finito nel mirino del Bologna. L'esperienza dello stopper transalpino potrebbe fare al caso dei biancocelesti, ma tutto dipenderà dalla volontà del calciatore.

Footmercato e altri portali francesi spiegano come Gigot desiderasse restare a Marsiglia. De Zerbi, però, non lo considera all'interno del proprio progetto e l'OM aveva trovato nelle scorse settimane l'intesa con il Trabzonspor per portarlo in Turchia. Operazione che si è trascinata per qualche giorno prima del definitivo no del difensore. Ora sulle tracce del giocatore ci sono Lazio, Bologna e Torino con i biancocelesti che hanno già un principio di accordo con il club marsigliese. Nella giornata di mercoledì sono previsti contatti per capire se il calciatore sceglierà l'Italia come prossima tappa della sua avventura. Sempre la stampa francese è convinta che il centrale, persa la possibilità di restare all'OM, adesso speri nella chiamata dall'Arabia Saudita. Un ricco contratto che a 30anni potrebbe farlo vacillare e spingerlo verso l'avventura in Saudi Pro League. I petroldollari potrebbero far pendere la bilancia verso un'altra destinazione. Ore di riflessioni per Gigot che dovrà sciogliere presto l'arcano. Mancano poco più 48 ore alla fine del mercato e in casa Lazio tutto può ancora succedere.