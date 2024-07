Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Simeone pista viva, a Formello..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Oggi la Lazio ha ufficializzato l'addio di Ciro Immobile, nonostante già da giorni l'ex capitano si stava già allenando con il Besiktas in vista della prossima stagione. L'addio del numero 17 inevitabilmente lascia un vuoto nella squadra che potrebbe essere colmato con l'avanzamento di Noslin - come visto nelle prime due uscite amichevoli -, oppure con nuovi movimenti in sede di mercato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio starebbe valutando l'ipotesi di portare a Roma l'attaccante argentino Giovanni Simeone. Di proprietà del Napoli, il figlio d'arte non rientra nei piani di Conte e a Roma avrebbe l'occasione di mettersi in mostra e giocarsi con il connazionale Castellanos un posto da titolare. Un'occasione che a Formello starebbero valutando e che, stando al giornalista di Sky Sport, potrebbe prendere piede nei prossimi giorni.