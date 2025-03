Calciomercato Lazio | Durosinmi per l'attacco: proseguono i contatti

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato non dorme mai, come ripete spesso il diesse Angelo Fabiani e per questo la Lazio monitora le soluzioni più appetibili. A gennaio sono arrivate offerte, quantificate in 100 milioni dal direttore sportivo. Se è vero che Claudio Lotito ha resistito, chissà se riuscirà o meno a mantenere il punto anche a giugno.

Come riporta il Corriere dello Sport, con la Champions sarebbe più facile, a meno che non arrivino proposte irrinunciabili. Il primo obiettivo da raggiungere è chiaramente l’acquisto di un altro centravanti che possa dare nuova linfa all'attacco biancoceleste e non faticare all'assenza di Castellanos.

Per questo, la Lazio s’è fiondata su Durosinmi del Viktoria Plzen, 22 anni, attaccante nigeriano. E’ valutato 10 milioni, i biancocelesti proveranno a spuntarla per 8-9. Come ricorda anche il quotidiano, c’è stato un incontro con il manager del giocatore a Plzen e i contatti continuano. A giugno invece si rivaluterà il futuro di Noslin e Tchaouna, fin qui deludenti. Castellanos può avere mercato ma anche se rimarrà servirà un uomo-gol in più per rendere più prolifico l'attacco.