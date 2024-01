Calciomercato Lazio | El Ghazi si avvicina: Lotito valuta

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Subito un esterno d'attacco. Ecco l'obiettivo della Lazio per questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza alla ricerca di un'ala per rinforzare il pacchetto offensivo di Sarri che in estate rischia di perdere due pezzi grossi come Pedro e Felipe Anderson.

Come vi abbiamo svelato, il primo nome sulla lista è quello di Rafa Silva. Sarri stravede per il portoghese, vero e proprio jolly offensivo in scadenza a giugno e che non ha nessuna intenzione di rinnovare. Vuole una nuova avventura, magari già a gennaio. Contatti in corso con il Benfica che non vorrebbe cederlo. Lotito insiste, ma non ha intenzione di spendere più di 3/4 milioni per il 31enne.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, attenzione anche al nome di Enwar El Ghazi, 28 anni svincolato. Esterno offensivo dotato di tecnica, dribbling e tiro, l'olandese è a caccia di un nuovo contratto. L'ex PSV può arrivare a zero e questo è un bel vantaggio. L'unico dubbio riguarda l'aspetto comportamentale: la rescissione col Mainz, suo ultimo club, è arrivata dopo un un post del giocatore a favore del popolo palestinese. Le qualità però non si discutono. Valutazioni in corso per Lotito che studia un'operazione a tempo determinato. Per El Ghazi, infatti, potrebbe essere proposto un contratto di sei mesi con un’opzione per le prossime stagioni che scatterebbe solo in base alle presenze.