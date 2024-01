Calciomercato Lazio | Rafa Silva, Lotito ci prova: nuovi contatti con il Benfica

La Lazio vorrebbe anticipare a questa sessione di mercato una mossa prevista per l'estate. Rafa Silva è il nome che Sarri vorrebbe per l'attacco.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tentativo per Rafa Silva, la Lazio ci prova, ma deve scalare una salita ripidissima. Contatti avviati con gli agenti del calciatore portoghese, Rafa Silva è in scadenza a giugno, non vuole rinnovare, spera di iniziare una nuova avventura, magari già a gennaio. Non è semplice perché il Benfica non vuole privarsi del suo attaccante. Il club lusitano è secondo in campionato, a solo un punto dallo Sporting capolista e giocherà i play-off di Europa League contro il Tolosa con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale. Rafa Silva è uno dei migliori elementi nella rosa di Schmidt, finora, in 30 partite stagionali, ha segnato 11 gol e servito 11 assist, per questo le Aguias non vorrebbero cederlo subito, a meno che sul piatto non arrivino proposte molto allettanti. Sarri stravedere per il portoghese che può muoversi da falso nove o da esterno, un jolly d’attacco che utile a risolvere la crisi del reparto avanzato biancoceleste.

VOLONTÀ - La Lazio ci vuole comunque provare. Lotito vorrebbe fare un regalo a Sarri, è sempre più convinto che il processo di rinnovamento della squadra vada portato in fondo, per questo si tenterà - anche tramite gli agenti del calciatore - di convincere il Benfica a cedere subito il classe ’93, mettendo sul piatto una proposta comunque in linea col valore di un giocatore di 31 anni e in scadenza. Il Milan ha fatto un sondaggio, per ora non ha approfondito, forse frenato dall’età di Rafa Silva. La società non vorrebbe spendere più di 3-4 milioni, difficile che il Benfica accetti, ma si cercherà comunque ad accontentare Sarri, lavorando anche sulla voglia del giocatore di provare una nuova avventura e magari sui bonus che possono essere un alleato della Lazio in questa operazione. Nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore, si tenterà di scalare una salita molto ripida, ma la volontà di continuare il rinnovamento è forte. Soprattutto dopo Riad.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.