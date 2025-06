Calciomercato Lazio | Fabbian, Sarri ci pensa ancora ma occhio all'Inter: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si lavora a Formello, ma per il momento su rinnovi e esuberi. Il mercato in entrata è ancora un miraggio, le idee ci sono e anche concretizzabili seppur a determinate condizioni: si procederà dopo le cessioni a meno di vendite record. Sarri ha avuto garanzie dalla società e tra le prime richieste fatte a Lotito e Fabiani, una mezzala di qualità e corsa.

Ci sono profili, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che possono fare al caso suo e tra questi, Giovanni Fabbian. Il ventiduenne del Bologna era stato accostato già nella finestra di mercato di gennaio, ma l’infortunio di Ferguson portò Saputo a blindarlo. Il suo nome però, è rimasto nella lista dei vorrei e potrebbe essere una soluzione.

Su di lui c’è un diritto di ricompra a favore dell’Inter che potrà essere esercitato solo a luglio, ma il suo futuro si deciderà dopo l’Europeo. Il numero uno dei felsinei aprirà solo a una cessione eccellente per tutelare Italiano. Nell’elenco, oltre a lui, ci sono anche Colpani e Fazzini.

Per quanto riguarda i terzini, ricorda il quotidiano, dipende tutto dalle partenze. In difesa invece, sono cinque i posti occupati: tre dei giocatori presenti in rosa conoscono già le idee e il gioco di Sarri, Gigot e Provstgaard no. Il francese deve essere riscattato e il club valuterà il suo mercato. Per quanto riguarda il danese, la società spera possa crescere con la scuola sarrista. Intanto, è rispuntato il nome di Ardian Ismajli. Per l'attacco, la Lazio continua a studiare il mercato scandinavo. Il profilo, come vi avevamo anticipato, è quello di Mathias Kvistgaarden.

