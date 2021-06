Calciomercato Lazio, Felipe Anderson si avvicina: altro contatto in settimana

RASSEGNA STAMPA - Non solo Julian Brandt, per il quale la situazione pare essersi complicata, la Lazio lavora anche per Felipe Anderson. Maurizio Sarri ha già detto sì al ritorno del brasiliano che riabbraccerebbe volentieri i suoi ex compagni. Ora tocca alla società che sta studiando la formula migliore per riportarlo nella Capitale. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 con il West Ham e il club inglese non ha intenzione di rinnovarglielo. Gli Hammers spesero 31 milioni più 6 di bonus per acquistarlo, ora sperano di ottenerne almeno 8 per la sua cessione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in settimana ci sarà un nuovo contatto tra le parti dopo quello di venerdì scorso. Per Tare e Lotito il prezzo fissato è ancora troppo alto, lavoreranno per farlo abbassare o per ottenere un prestito. Felipe è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio da 4 milioni spalmandolo su più anni. Insomma, le condizioni perché tutto vada per il verso giusto ci sono, ma mancano ancora alcuni dettagli decisivi per poter considerare la trattativa chiusa.

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson-bis si lavora per l'intesa: i dettagli

