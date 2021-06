Calciomercato Lazio, si complica la pista Brandt: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Julian Brandt è uno degli esterni individuati dalla Lazio per accontentare Maurizio Sarri, ma la strada che porta al tedesco si sta complicando. Il Borussia Dortmund chiede 25-30 milioni che la Lazio è disposta a spendere solo in caso di qualificazione alla prossima Champions Legue. Prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui centrasse questo obiettivo è la formula proposta dalla società capitolina, mentre i gialloneri vorrebbero l'obbligo a prescindere. L'operazione dunque non è legata soltanto alla partenza di Correa, per il quale il Paris Saint-Germain questa settimana potrebbe tentare l'affondo decisivo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei anche il nuovo allenatore (da giovedì scorso) Marco Rose punterebbe molto su Brandt, a differenza di Favre con il quale il calciatore non è riuscito a trovare lo spazio che desiderava. La trattativa si complica, la Lazio proverà fino all'ultimo a prendere il calciatore sperando che il Borussia Dortmund molli un po' la presa.

