Calciomercato Lazio, fissato l’incontro decisivo per Hysaj: le ultime

Hysaj è sempre più vicino alla Lazio. Come vi abbiamo raccontato nelle nostra esclusiva, la società biancoceleste sta provando l'affondo decisivo per convincere il giocatore. L'albanese, in scadenza di contratto con il Napoli, è uno dei primi nomi fatti da Sarri per la nuova Lazio versione 4-3-3. Come confermato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club capitolino incontrerà gli agenti dell'ex Empoli nella giornata di mercoledì per chiudere definitivamente l'operazione. Per Hysaj pronto un contratto quinquennale. Elseid è pronto a riabbracciare il comandante, questa volta nella Capitale.

Pubblicato alle 00:24