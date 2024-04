Calciomercato Lazio | Felipe Anderson tra rinnovo, addio e un futuro nel club: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima mossa disperata della Lazio. Nel pomeriggio è arrivata la notizia, pubblicata da Fabrizio Romano, dell'imminente accordo tra la Juventus e Felipe Anderson per il suo trasferimento a parametro zero il prossimo anno. I biancocelesti però non hanno intenzione di mollare e provano un ultimo assalto per convincere l'attaccante a rimanere a Roma. L'idea è quella di proporre (nuovamente) il rinnovo di contratto al brasiliano, in scadenza a giugno e libero di firmare a zero con qualsiasi altra squadra. Il presidente Lotito però, per cercare di lusingarlo, avrebbe in mente offrirgli anche un futuro in società al termine della sua carriera da calciatore. Secondo quanto trapela da Formello, la sorella-agente di Felipe Anderson Juliana Gomes sarebbe sicura che alla fine il numero 7 sceglierà di rinnovare con la Lazio: 4/5 anni in più con un conseguente ruolo nel club. La palla adesso passa all'ex West Ham: i bianconeri sullo sfondo attendono la sua decisione definitiva.