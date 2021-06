Calciomercato Lazio, Hysaj e Maksimovic in cima alla lista. Andreas Pereira può tornare...

La Lazio è al lavoro non solo per chiudere e definire la questione legata all'allenatore ma anche per gettare le basi del calciomercato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono già parecchi i nomi che ruotano in orbita biancoceleste. Il primo in cima alla lista è quello di Elseid Hysaj pupillo di Sarri e che è in scadenza con il Napoli. Su di lui però c'è un'offerta importante della Fiorentina ed è stato accostato anche ad altri club. Molto dipenderà anche dal mercato in uscita. Per quanto riguarda la difesa si guarda ancora in casa azzurra con Nikola Maksimovic, l'agente è Fali Ramadani, lo stesso di Sarri e sul calciatore c'è anche l'interesse del Milan.

RITORNI - L'altro capitolo è poi legato ai calciatori che rientreranno dai prestiti: Jony dall'Osasuna e André Anderson dalla Salernitana. Non è da escludere che non possano essere tenuti in rosa così come Andreas Pereira sul quale Tare puntava molto ma che in questa stagione non ha avuto quasi mai spazio. Il brasiliano è tornato allo United, la Lazio non riscatterà il prestito ma potrebbe tentare di rinnovarlo, un nuovo modulo potrebbe farlo salire in cattedra. Da non sottovalutare anche nomi già noti come quello di Shaqiri, Milot Rashica e Junior Messias. Anche Felipe Anderson potrebbe rientrare in questo discorso. L'ex Lazio tornerebbe volentieri a Roma e dopo una stagione al Porto è tornato al West Ham in cerca di sistemazione.

