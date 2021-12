Calciomercato Lazio, il PSG deve vendere: Kurzawa può essere l'occasione per la fascia

Tra i rinforzi chiesti da Sarri a gennaio per la sua Lazio c'è un terzino, Manuel Lazzari non ha convinto ed è stato scavalcato nelle gerarchie sia da Marusic che da Hysaj. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, un'opportunità di mercato interessante nel ruolo è rappresentata da Layvin Kurzawa, esterno 29enne del Paris Saint Germain ormai ai margini della rosa perché fuori dal progetto tecnico, similmente a quanto successo a Lazzari. L'ostacolo è l'ingaggio di 4 milioni di euro, che potrebbe essere aggirato in una fase iniziale grazie al Decreto Crescita e quindi alla possibilità di dover sostenere l'esborso solo di metà dello stipendio qualora il giocatore arrivasse in prestito a metà stagione. A favore di un'operazione di mercato tra Lazio e PSG c'è poi anche il fatto che il club parigino ha bisogno di fare cassa per non avere problemi con l'organo di controllo della Lega calcio francese, circa 100 milioni che andrebbero trovati tramite le cessioni e sbarazzandosi degli ingaggi corposi. Da capire se la Lazio si muoverà per Kurzawa, restano valide anche le piste Casale del Verona e Tomas Ribeiro del Belenenses per la fascia.