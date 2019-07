Calciomercato Lazio, il Sun: "Agente di Milinkovic in Inghilterra"

Secondo la testata britannica, in queste ore l'agente di Milinkovic sarebbe volato in Inghilterra per discutere la situazione del suo assistito.

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC - Il Manchester United tiene gli occhi puntati su Milinkovic Savic. Tutto ruota intorno alla probabile cessione di Paul Pogba al Real Madrid. Il profilo del serbo è quello preferito dal club britannico per sostituire l'ex Juventus. Secondo quanto scrive il Sun, l'agente del centrocampista - Mateja Kezman - sarebbe volato nel weekend in Inghilterra. Il motivo del viaggio riguarderebbe proprio Milinkovic: secondo la testata, il procuratore vorrebbe incontrare i Red Devils per raccogliere un'offerta.