Calciomercato Lazio | Inserimento del Napoli per Greenwood: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Pista Greenwood, c'è il rischio beffa per la Lazio. Come vi avevamo raccontato, i biancocelesti si trovano in una posizione d'attesa per alzare l'offerta e sono in continuo contatto con l'entourage del classe 2001. Resta in corsa il Marsiglia, che avrebbe trovato anche l'accordo con il Manchester United. Al momento, però, l'affare è congelato a causa delle recenti polemiche in Francia. È proprio in questa situazione che si inserisce il Napoli. Come scrive Sportmediaset, infatti, De Laurentiis starebbe provando a bruciare la concorrenza e a chiudere immediatamente il colpo. Ma gli azzurri prima di accogliere Greenwood devono cedere Lindstrom. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato solamente un sondaggio: l'intesa finale non è ancora così vicina. A maggior ragione la Lazio in queste ore potrebbe muoversi per trovare l'accordo con lo United.