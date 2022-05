Calciomercato Lazio, Kezman: "Sergej? Ha offerte, ma il suo desiderio..."

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un futuro lontano da Roma, dove ancora non si sa. Milinkovic-Savic è destinato a lasciare la Lazio, era arrivato nel 2015, preferendo i biancocelesti alla Fiorentina, è diventato un idolo entrando nei cuori di tutto il pubblico laziale. Per "Sergio", però, è arrivato il momento di fare il salto definitivo, di entrare nell'Olimpo dei top club mondiali, il ragazzo lo ha chiesto alla società, in estate vuole andare via. Ha il contratto in scadenza nel 2024, per la Lazio - quella che s'avvicina - è l'ultima sessione di mercato utile per ottenere il massimo dalla cessione del serbo. Chiunque voglia Milinkovic, però, dovrà fare i conti con Lotito che parte da una richiesta di 100 milioni di euro, "accontentandosi" - in fase di trattativa - di 75-80 milioni, nonostante l'agente di SMS, Mateja Kezman, stia provando a far abbassare ulteriormente le pretese al patron. Senza successo. Proprio Kezman - come riportato da Foot01.com - ha parlato del suo assistito: "In vista del mercato estivo, non mancano le offerte per Sergej. Per ora ne ho parlato con PSG e Manchester United, ora è concentrato sul finale di stagione con la Lazio, ma il giocatore desidera andare a Manchester". Dichiarazioni che ora attendono ulteriori conferme, ma chissà che non possano arrivare smentite dall'entourage del giocatore che di solito tende a non sbilanciarsi molto sul futuro del 21. Certo è che United e PSG hanno fatto più di un pensiero su Milinkovic, così come la Juventus. La Lazio ora aspetta offerte vere, ma soprattutto convincenti.