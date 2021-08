Calciomercato Lazio, Kostic a oltranza: la situazione

La notte non ha portato alla fumata bianca, Kostic preme, vuole la Lazio, ma deve ancora pazientare. Il contatto diretto tra Lazio ed Eintracht non ha dato il responso definitivo, oggi le parti si risentiranno, c’è Fali Ramadani a fare da mediatore, anche lui vuole concludere l’operazione e accontentare il proprio assistito che ha fatto capire al club tedesco di voler provare una nuova esperienza. Trattativa a oltranza, quella di venerdì sarà un’altra giornata intensa, da vivere tutta d’un fiato. La Lazio e l’Eintracht avranno nuovi contatti, Ramadani sta tessendo la tela, c’è da trovare l’accordo sulla formula e sulle cifre. Ieri i tedeschi hanno continuato a chiedere 18 milioni più bonus e un'operazione a titolo definitivo, la Lazio non è andata oltre i 16-17 (bonus compresi) e vuole un prestito con obbligo di riscatto. Lotito si fa forte della volontà del giocatore, sa quanto può spostare, l’ha provato sulla propria pelle con Correa. Con Kostic ha già un accordo per un quadriennale da due milioni a stagione più bonus. Sarà un venerdì di attese, di contatti, di passione. Kostic è la prima scelta, vuole la Lazio, entro 48 ore si dovrebbe arrivare alla definizione della vicenda. E sullo sfondo, in attesa, c’è Mattia Zaccagni.