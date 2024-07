Calciomercato Lazio | Laurienté avanza: sviluppi nella trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Armand Laurienté è il primo obiettivo per l'attacco della Lazio. Sfumato Greenwood, ufficiale al Marsiglia, la società biancoceleste ha deciso di virare sull'esterno del Sassuolo. La cifra di partenza del club laziale è di 10 milioni di euro. I neroverdi però ne chiedono 15. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra le parti per capire se ci fosse margine di trattativa. Gli emiliani hanno aperto alla cessione del francese. A oggi l'idea di Lotito e Fabiani è quella di accelerare sul classe '98, che potrebbe essere l'ultimo colpo per poter completare il reparto offensivo. Sul piano delle uscite si attende di capire il futuro di Gustav Isaksen, che piace in Turchia al Fenerbahce di Mourinho.

Pubblicato il 20/07 alle 00.25