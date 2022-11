Calciomercato Lazio, Lotito accelera sul rinnovo di Romero: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luka Romero è l’uomo copertina in casa Lazio. Il giovane classe 2004 ha deciso con un suo gol la partita contro il Monza, scatenando tutto l’entusiasmo del pubblico che ha avuto una predilezione verso di lui dal giorno dello sbarco nella Capitale. L’argentino, che il 18 novembre raggiungerà il traguardo della maggiore età, si è letteralmente innamorato del pubblico biancoceleste e l’emozione provata mercoledì scorso dopo la prima rete in Serie A è di quelle profonde. Romero sta benissimo alla Lazio e nell’ultimo periodo sta trovando sempre più spazio, un motivo in più per immaginare un futuro con l’aquila sul petto.

RINNOVO - Il contratto di Lukito scadrà la prossima estate e fino a un mesetto fa il rinnovo appariva come un’impresa impossibile. Le sirene di alcuni tra i più grandi club europei erano considerate il preludio della fine della sua esperienza alla Lazio. Il finale sembrava scritto, fino a quando il presidente Claudio Lotito non ha deciso di prendere in mano la situazione. Il numero uno biancoceleste ha intavolato in prima persona la trattativa con Fali Ramadani, ribaltando l’inerzia e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, raggiungendo una piattaforma di accordo: stipendio che inizialmente passa dai 400 mila euro attuali a 800 mila, con contratto a salire per 4 anni. La firma dovrebbe arrivare a gennaio, per la gioia di società, giocatore, entourage e tifosi.

INTERESSE DEI GRANDI CLUB - Lo scorso gennaio aveva bussato alla porta di Fali Ramadani per Luka Romero addirittura il PSG. Su consiglio dello stesso Messi il club del presidente Al-Khelaifi considerava Lukito un talento da inserire nella super squadra del futuro. Il rifiuto della Lazio a trattare la cessione nell’immediato ha fatto desistere i parigini che poi hanno cambiato i loro piani. In Liga le società interessate al talentino argentino sono Siviglia e Barcellona, in Serie A il Milan, in Bundesliga il Borussia Dortmund. In particolare gli ultimi due club avevano seguito Romero anche prima dell’estate 2021, quando il classe 2004 giocava con la maglia del Maiorca. Allora la Lazio bruciò la concorrenza, il club biancoceleste mira a fare il bis.

Scritto il 12/11