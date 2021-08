Calciomercato Lazio, non solo Kostic per l'esterno: altri due nomi in lizza

Chiuso Basic, il mercato della Lazio non è ancora completo al 100%. Maurizio Sarri aspetta un altro esterno d'attacco che verrà acquistato dopo la cessione di Correa. Le alternative per il Tucu sono sempre Inter o Everton, con il giocatore che spinge per andare in nerazzurro e Lotito che attende l'offerta giusta per sbloccare la vendita. Partito l'argentino si punterà tutto sulla nuova ala e i nomi in lizza al momento sono 3. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti non solo Kostic è sul taccuino di Igli Tare.

I NOMI - Il serbo resta in pole position, la Lazio non ha tesserato Kamenovic per tenere libero il posto da extracomunitario al serbo il cui prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Due alternative forti sono però Boga del Sassuolo e Brandt del Borussia Dortmund. Per il primo i neroverdi chiedono 25 milioni, cifra più accessibile rispetto ai 40 pretesi per l'esterno dell'altra fascia, Berardi, fresco campione d'Europa con l'Italia. Il tedesco invece è un'opzione mai tramontata, Sarri stravede per lui e nelle prime due giornate di campionato è stato impiegato solo per 20 minuti da Rose. Il mercato volge alla chiusura, il cerchio si stringe su quello che sarà il prossimo esterno d'attacco della Lazio.

