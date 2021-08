Calciomercato Lazio, c'è Basic per Sarri: il croato sbarca oggi a Roma

Toma Basic è praticamente un nuovo giocatore della Lazio. Mancano le visite e la firma, poi arriverà l'ufficialità, ma ormai è tutto definito, non ci sono più dubbi sul buon esito dell'operazione. L'accordo con il Bordeaux - che incasserà tra gli 8 e i 9 milioni di euro - e quello con il croato che firmerà un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Una manna per Sarri che aspettava Basic da settimane, già a Marienfeld, ma il Bordeaux tentennava, forte di altre due offerte arrivate sul tavolo del presidente Gerard Lopez. Una era dell'Atalanta che ha provato a inserirsi a inizio agosto, ma il giocatore ha sempre detto no a ogni soluzione che non fosse quella laziale. Basic sarà a Roma in mattinata, sbarcherà nella Capitale, non è escluso possa effettuare le visite già nel pomeriggio di martedì. La Lazio accoglie il suo nuovo rinforzo, Basic sta arrivando.

Pubblicato alle 00:30