Calciomercato Lazio, il Genoa ci prova per Caicedo: i dettagli

Occhio a Felipe Caicedo, può dire addio, lasciare la Lazio e accasarsi al Genoa. Sono ore importanti per definire il futuro del Panterone che è in scadenza tra meno di un anno. Sarri era stato chiaro, aveva chiesto un solo centravanti alle spalle di Immobile, uno tra Caicedo e Muriqi sarebbe dovuto andare via. Difficile piazzare il kosovaro dopo l'ultima stagione, più facile trovare una sistemazione all'ecuadoriano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Genoa ci prova, ha effettuato un sondaggio, ha avviato i discorsi con il giocatore al quale ha offerto un biennale, bisognerà vedere se si riuscirà a trovare la quadra anche con la Lazio. Lotito, per salutare Caicedo, vuole almeno 5-6 milioni di euro; manca una settimana alla fine del mercato, una settimana per definire il futuro della Pantera.