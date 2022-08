Calciomercato Lazio, per Emerson non è impossibile: le mosse di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Prosegue spedita questa sessione di calciomercato estiva all'ombra del Colosseo. Claudio Lotito ha progettato un piano strategico per regalare a Maurizio Sarri una squadra che possa rispondere a pieno ai suoi diktat calcistici. La prima fase è terminata, adesso è pronta ad iniziare l'ultima manche che dovrebbe portare un portiere e un terzino sinistro. Per quest'ultimo, il tecnico toscano lo reclama da gennaio, sì, Marusic e Lazzari rappresentano un'ottima soluzione ma a livello di seconde linee c'è un vero grattacapo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Comandante avrebbe bisogno di un piede sinistro per impostare il gioco e attaccare in modo simmetrico. La richiesta per Destiny Udogie è impraticabile, l'Udinese pretende 25 milioni di euro, mentre l’Empoli ne chiede almeno 10 milioni per il cartellino di Parisi. Ecco dunque, che il tecnico toscano potrebbe essere accontentato con il profilo che porta ad Emerson Palmieri. Da Londra rimbalza una possibile apertura del Chelsea per il terzino che, rientrato alla base dopo il prestito al Lione, non viene considerato nei piani da Tuchel. Il suo contratto va in scadenza nel 2024, può arrivare in prestito con diritto di riscatto (non obbligo). Con i Blues, Emerson guadagna 4,5 milioni di euro, nel club francese si è persino decurtato l'ingaggio: si può lavorare in questo senso. Il suo arrivo è legato alla cessione di Hysaj. Resta dunque un rebus che Sarri vuole sciogliere prima di farsi sfuggire il suo ex gioiellino.