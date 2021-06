Calciomercato Lazio, per la mediana avanza Basic: i dettagli

Pista vera, concreta, anticipata su LaLaziosiamonoi.it nella giornata di mercoledì. Toma Basic è entrato in orbita Lazio ed è diventato un obiettivo con il passare delle ore. Il Napoli rimane forte sul croato, è stato il club che s’è mosso per primo, ma non ha ancora chiuso con il Bordeaux. Giuntoli aveva proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a otto milioni. Una soluzione che non è piaciuta granché al giocatore (avrebbe dovuto rinnovare con i Girondini per un altro anno, visto che è in scadenza nel 2022) e nemmeno alla società francese. Nuova proposta, stavolta, per un acquisto a titolo definitivo, ma cifre simili alla prima offerte. Poco per il Bordeaux che valuta Basic circa 12 milioni ed è disposto a scendere intorno ai dieci. Basic ha aperto eccome alla possibilità biancoceleste, ha un ingaggio contenuto, non è un problema trovare un accordo sullo stipendio.

TENTATIVO DI SORPASSO - La Lazio ha infittito i contatti da circa 48 ore, chissà che non decida di affondare davvero con l’inizio della prossima settimana, piazzando il sorpasso sul Napoli. Basic è un centrocampista fisico, forte tecnicamente, può fare il regista e la mezzala, ma l’idea della Lazio è quello di impostarlo da centrale del centrocampo a tre, da perno mediano. Può migliorare sotto diversi aspetti, in particolare nella fase difensiva, è un ’96, ha ancora margini per crescere e Sarri da questo punto di vista è un maestro. Il tecnico ha dato il suo placet, ogni mossa di mercato viene condivisa tra direttore sportivo e allenatore. La Lazio punta Basic, sfida il Napoli e tenta il sorpasso sul rettilineo finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.