Calciomercato Lazio, porte girevoli a centrocampo: la situazione

Quello di centrocampo è il reparto che nella rosa della Lazio può subire le maggiori modifiche dal calciomercato. In bilico c'è la posizione di Milinkovic, e questo è risaputo, ma non solo: anche per Badelj sono attese novità nelle prossime ore.

BADELJ - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei nelle prossime ore sono attese notizie per quanto riguarda la trattativa per Badelj al Bordeaux. Paulo Sousa spinge per averlo e il suo agente Alessandro Lucci cercherà di mettere insieme i pezzi del puzzle. La Lazio chiede 8 milioni e in caso di cessione dovrà identificare un sostituto, ancora non individuato. Se poi per Milinkovic dovesse giungere una mega offerta le caselle da riempire sarebbero due, ma a disposizione ci sarebbe un bel gruzzoletto. Per l'eventuale sostituzione del serbo restano in corsa Szoboszlai del Salisburgo e Yazici del Trabzonspor, anche se sul turco la concorrenza del Lille è sempre molto forte. Il nome dell'ultima ora è il tedesco Amiri dell'Hoffenheim, ma lui potrebbe arrivare indipendentemente da Milinkovic.

