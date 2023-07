Calciomercato Lazio | Sanabria in pole per l'attacco: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO SANABRIA - Contatti avviati con il Torino. Il ritrovato rapporto tra Lotito e Cairo ha favorito la riuscita dell'affare. Nell'ultimo incontro tra i due si è parlato in modo approfondito di Sanabria. Il centravanti è balzato in cima alle priorità della Lazio per il ruolo di centravanti. È reduce dalla sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo e i biancocelesti lo hanno messo nel mirino come alternativa a Immobile. Sono attese novità nelle prossime ore, con la Lazio che con il Torino ha in ballo anche il discorso con Samuele Ricci.

Calciomercato Lazio, l'attaccante arriva dal Torino?

A spuntarla potrebbe essere proprio Antonio Sanabria. La punta del Torino in questi anni è stato accostato più volte ai biancocelesti, ma questa potrebbe essere la volta buona. A favorire l'operazione è la ritrovata armonia tra Lotito e Cairo che si sono riavvicinati complici alcune decisioni in Lega e il ruolo del presidente biancoceleste nello spalmadebiti del calcio. Il paraguaiano ha chiuso la scorsa stagione con 12 gol in campionato e a 27 anni potrebbe fare il salto e giocare la Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.