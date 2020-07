Calciomercato Lazio, Sky: "Napoli interessato a Immobile, ma Lotito non tratta"

Ciro Immobile sta vivendo il momento più difficile della stagione, eppure i numeri complessivi rimangono straordinari. Non scema infatti l'interesse del Napoli nei suoi confronti, anche se la Lazio vuole tenersi stretto il suo bomber e trascinatore. A Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha parlato del fatto che il presidente Lotito non vuole sentire ragioni sul suo attaccante: "Il Napoli ha tutta la sua attenzione sull'attaccante. I nomi scelti da Gattuso e Giuntoli erano due, Osimhen e Immobile. Il Napoli è andato subito su Osimhen per una questione d'età e di ingaggio, tenendo sempre anche calda la pista Immobile, al netto di un Lotito che non credo proprio abbia intenzione di mettersi a trattare".

