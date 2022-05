Calciomercato Lazio, tutto su Carnesecchi: è la priorità di Sarri

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Situazione portiere da affrontare subito. Thomas Strakosha ha salutato, via a parametro zero con il contratto non rinnovato. Reina sembra destinato a rimanere un altro anno (attivato il prolungamento annuale con la qualificazione in Europa). E così Maurizio Sarri va a caccia di un nuovo numero uno per la sua Lazio. Al tecnico piace molto Marco Carnesecchi, 21 anni, di proprietà dell’Atalanta. Contratto in scadenza nel 2026, quest’anno ha giocato alla Cremonese. È capitano della Nazionale Under 21. Per Mau, come riporta la rassegna di Radiosei, sarebbe la prima scelta. L’alternativa si chiama Vicario dell’Empoli. Tare pronto all’affondo, la questione portiere è una priorità.