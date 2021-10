Caso tamponi, Lotito medita: adesso può chiedere i danni

E' arrivata nella giornata di ieri la sentenza della Corte Federale in merito alla questione relativa ai tamponi che ha coinvolto il presidente Lotito, la Lazio e i medici Pulcini e Rodia. Le richieste della Procura della Figc non sono state accolte, 10 mesi di inibizione per il patron e 11 per i medici, e la sentenza ha imposto due mesi a Lotito e cinque a Pulicini e Rodia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il presidente della Lazio avrebbe già scontato una pena superiore a quella inflitta e in teoria ci sarebbero anche i margini per fare causa ai giudici federali davanti al Tar per una richiesta di risarcimento danni. Da capire se la Lazio vorrà muoversi in questo senso, la certezza è che sia Lotito che Pulcini e Rodia puntino alla piena assoluzione.

