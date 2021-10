Lazio, Luis Alberto prepara la bacchetta: vuole essere titolare con il Marsiglia

RASSEGNA STAMPA - Il Mago prepara la bacchetta, sistema cappello e mantello e si prepara allo show. Luis Alberto vuole riprendersi la scena e tornare protagonista. Dopo l'esclusione dal primo minuto con l'Inter, lo spagnolo ha voglia di tornare titolare e può farlo subito in Europa League contro il Marsiglia. Il fantasista biancoceleste, che comunque ha dato una grande mano alla squadra contro i nerazzurri da subentrato servendo anche l'assist per il terzo gol di Milinkovic, aveva saltato l'allenamento di lunedì in via precauzionale. Adesso è tornato a pieno regime e si è messo a completa disposizione di Sarri. Giovedì dovrebbe toccare a lui in mezzo al campo, la Lazio ha bisogno delle sue magie.