Lazio - Marsiglia, dove vedere la partita in tv e streaming

Breve pausa dal campionato, la Lazio torna in campo internazionale e lo fa contro l'Olympique Marsiglia, per la terza giornata del girone di Europa League. Il calcio d'inizio della sfida dello Stadio Olimpico è fissato alle 18:45 di giovedì 21 ottobre e il match sarà visibile in streaming su DAZN e in televisione su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252). Niente diretta in chiaro su TV8, che invece trasmetterà Napoli-Legia Varsavia alle 21.