Contro la Juve Baroni non cambia: sarà una Lazio all'attacco

RASSEGNA STAMPA - Sarà una Lazio forza quattro quella che è pronta a presentarsi all'Allianz Stadium in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato 19 ottobre alle 20.45. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Marco Baroni non ha nessuna intenzione di cambiare il suo assetto tattico e vuole giocarsela a viso aperto contro i bianconeri mettendo in campo quattro attaccanti, come sempre del resto quest'anno.

La formula Baroni si è rivelata vincente in questa prima parte della stagione e non è mai cambiata dalla sfida contro il Milan. Così a Dia e Castellanos si aggiungono Zaccagni da un lato e uno tra Pedro e Isaksen dall'altro. Insomma l'obiettivo è quello di sfatare il tabù dello Stadium dove la Lazio non vince ormai da 7 anni.