Cristian e Valentina: "Dall'amore a Uomini e Donne alla Lazio, vi raccontiamo tutto"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - L'amore è così, arriva quando meno te lo aspetti. C'è chi incontra la propria dolce metà in un bar, chi in discoteca e chi in uno studio televisivo. La storia di Cristian Forti e Valentina Pesaresi è nata all'interno di Uomini e Donne, ma a distanza di oltre nove mesi procede a gonfie vele. Un amore che ha superato vari scogli perché nel programma i protagonisti si scelgono sulle sensazioni, sulla chimica, ma poi è la vita reale che fa la differenza. Valentina e Cristian sono stati bravi ad andare oltre e a creare un rapporto che è andato oltre "le due copertine" come tanti loro predecessori. Domenica la coppia, più innamorata che mai, è andata all'Olimpico per tifare la Lazio. Già, perché i biancocelesti sono una passione in comune tra i due ragazzi. Belli, sorridenti e laziali si sono concessi in esclusiva ai nostri microfoni raccontando come l'amore sia nato piano piano.

Cristian è stato scelto come tronista nel settembre 2023 proseguendo un po' la tradizione di tronisti tifosi della Lazio. Da Samuele Mecucci a Matteo Fioravanti passando per lui e fino ad arrivare ad Alessio Pecorelli che è attualmente seduto sul trono. Il ragazzo spiega le prime difficoltà: "Ho avuto un'opportunità incredibile a 22 anni, ma non ero abituato alle telecamere e al mondo delle tv. Poi piano piano ci ho fatto l'abitudine e ho preso confidenza. Le critiche non mi hanno toccato e sono andato dritto per la mia strada fino alla scelta di Valentina". La bella bionda con un passato a Miss Italia è stata scelta dopo mesi di corteggiamento e un dualismo con Ginevra dal profumo di derby, visto la fede giallorossa dell'altra pretendente. Valentina con la sua semplicità e gli occhi grandi ha saputo conquistarlo con non poche difficoltà: "Non è stato facile perché diciamo che fin dall'inizio la preferenza del pubblico e sui social era per l'altra ragazza. Io sono un po' timida e chiusa, mi apro con il tempo e quindi ho capito le persone. A me, però, il parere toccava fino a un certo punto ed ero determinata ad arrivare a lui. Poi puntata dopo puntata ho sentito che la gente cambiava idea sul mio conto. Cristian l'ho sentito sempre vicino ed ero sicura fosse il ragazzo giusto per me fino alla scelta finale, arrivata in modo inaspettato. Mi ha scelta in esterna e, ovviamente, io non avevo capito. Questo per farti capire quanto sono ingenua (ride, ndr)". Cristian: "Siamo stati l'unica coppia che non si è scelta in studio, dove siamo tornati a cose fatte. Diciamo che forse la gente ci vuole bene anche per questo"

La popolarità improvvisa con riflettori, interviste, servizi fotografici e agenti che bussano alla porta e in contemporanea l'amore che deve resistere alle telecamere che si spengono. Ci raccontano in coro: "Non è stato semplice, ma abbiamo sempre messo noi due sopra ogni cosa e abbiamo fatto un passo alla volta. Il nostro primo viaggio insieme ha cementato parecchio il rapporto ed è stato sempre un crescendo. Sono passati più di nove mesi, ma siamo innamorati e ci scegliamo ogni giorno. Siamo due ragazzi giovani con le proprie vite e i propri interessi, ma stare insieme ci arricchisce".

Tra i punti in comune c'è anche la Lazio visto che entrambi sono super tifosi dei biancocelesti. Un amore quello per la maglia con l'aquila sul petto un po' diverso. Per Cristian è una questione di famiglia: "Sono laziale da sempre e fin da piccolo sono sempre stato in Curva o Distinti, la Lazio è proprio un amore indissolubile". Più complicato la passione di Valentina che ci racconta: "Mio papà è del Torino e mi ha sempre detto tifa chi vuoi ma non la Roma. Io sono di Testaccio e abito sopra un Roma Club. Quando ero piccola mi offrivano i cioccolatini. Io fin da piccola sono stata della Lazio e quando gliel'ho detto non me li hanno più dati. Peggio per loro (ride, ndr). Mia sorella più grande è laziale e ho seguito lei, poi da quando sto con Cristian che è così tanto tifoso mi sono appassionata di più". Domenica erano in Tevere all'Olimpico per vedere Pedro stendere l'Empoli, mentre qualche mese fa hanno vissuto anche la trasferta di Torino contro i granata vinta grazie a Guendouzi e Cataldi. "Portiamo anche fortuna, dobbiamo andare più spesso (ridono, ndr)" ci confidano.

La nuova Lazio stimola entrambi ed è Cristian a fare un'analisi completa: "Ero un po' spaventato in estate. Sono andati via senatori come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Sono arrivati giocatori interessanti come Dia e Nuno Tavares, ma anche tanti giovani interessanti. Sono molto fiducioso anche perché Baroni mi ha sorpreso positivamente e mi è piaciuto anche l'approccio in Europa League con le due vittorie. Domenica allo stadio ci siamo divertiti in Tevere e per me era la prima volta, visto che di solito vado in curva, ma ho detto a Valentina che dobbiamo andare più spesso, impegni permettendo". "Lo penso anche io, ci siamo divertiti da morire, poi quando Pedro ha segnato il gol decisivo è stato assurdo" aggiunge pimpante lei. Belli, giovani, innamorati e laziali, Cristian e Valentina sono un'iniezione di allegria e vitalità che speriamo di vedere sugli spalti degli stadi italiani per incitare Zaccagni e compagni.

