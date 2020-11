Crotone - Lazio, Tare: "Difficile giocare con queste condizioni. Luis Alberto? Episodio che non deve ripetersi"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esporre le sue perplessità sulle condizioni climatiche e sul caso Luis Alberto. Il Direttore ha detto: "Luis Alberto è di qualità e non si discute, si discutono i comportamenti. Più di ogni cosa c'è il rispetto per la società e per i tifosi e per questo chi manca di rispetto ne paga le conseguenze. Lui ha fatto un passo verso la squadra, la società e tutto è una cosa buona da parte sua, ma speriamo che nel futuro queste cose non si ripetino ancora. Più che afforontare il Crotone, dobbiamo affrontare le condizioni climatiche. Per noi non si poteva giocare anche se il campo è in condizione. Il vento e la pioggia lo impediscono, anche se non devono essere un alibi. Dobbiamo essere più forti di ogni ostacolo e dobbiamo cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto fino adesso e dobbiamo cercare di vincere su un campo difficile come questo di Crotone".