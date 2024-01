Felipe Anderson, colpo di scena: la Lazio corre il rischio e Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato è iniziato da pochi giorni e in casa Lazio tutti i fari sono puntati su Felipe Anderson. Il rinnovo non è arrivato, il brasiliano aveva espresso il desiderio di guardarsi intorno e riflettere sul suo futuro. Nel frattempo si è fatta sotto la Juve, ma anche un club saudita che sul piatto ha messo 15 milioni di euro, ma l’offerta è stata rispedita al mittente. Il brasiliano prende tempo, ma Lotito ha deciso di correre il rischio di perderlo a zero e, come riporta il Corriere dello Sport, lo ha tolto dal mercato. Non è in vendita, almeno per Gennaio. Esclusa la partenza anticipata, rimandata a giugno, resta aperta un piccolo spiraglio per il prolungamento. Il presidente gli aveva proposto 3,5 milioni di euro inclusi i bonus, la cifra non sarà ritoccata e spetterà a Pipe, tentato ma legato al club biancoceleste, decidere cosa fare. Più avanti potrebbe esserci un rilancio. Intanto Sarri sorride, non dovrà rinunciare al suo attacco per la scalata Champions e, in assenza di Immobile, conterà sul suo pupillo, provato già da falso nueve, che farà da vice a Castellanos. Potrebbe avere una chance tutta sua tra Udinese, derby e Lecce.

