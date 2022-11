Feyenoord - Lazio, Lazzari: "Partita complicata, ci giochiamo tutto"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

A pochi istanti dall'inizio della sfida decisiva contro il Feyenoord ha parlato a Lazio Style Radio Manuel Lazzari che è consapevole dell'importanza della posta in palio. Queste le sue dichiarazioni sul match del de Kuip di Rotterdam: “Sappiamo che sarà una partita complicata, sia noi che loro ci giochiamo tutto stasera. Vogliamo rialzarci dopo la sconfitta di domenica. Cercheremo di ottenere un risultato positivo per andare avanti in questa competizione. Voglio ringraziare i tifosi che sono arrivati fin qui. Speriamo di regalargli una vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale. Nella sfida di andata abbiamo fatto una grande prestazione, oggi sarà diverso, loro in casa si trasformano. Sappiamo che ci saranno dei momenti difficili, per questo dovremo rimanere uniti per poi provare a renderci pericolosi".