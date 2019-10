Fiorentina - Lazio, le statistiche: precedenti positivi di Inzaghi contro i viola

La Lazio sbarca a Firenze per cercare di dare continuità agli ultimi 20 minuti giocati contro l'Atalanta e riscattare la sconfitta di Glasgow. Davanti ci sarà una Fiorentina rilanciata dopo un avvio di campionato difficile e aggrappata ai due piccoletti, Ribery e Chiesa. Tutti i dati snocciolati nelle statistiche del match.

Lazio e Fiorentina si sono incontrate già 150 volte, con 58 vittorie dei biancocelesti, 49 dei viola e 42 pareggi. Al Franchi sono in vantaggio i toscani per 35 a 19 con l’aggiunta di 20 X.

L'ultimo precedente al Franchi è del 10 marzo, quando Fiorentina e Lazio si spartirono la posta in palio: 1-1, al gol di Immobile rispose quello di Muriel. Biancocelesti che nel primo tempo sprecarono più di un'occasione.

L’ultima vittoria in trasferta della Lazio a Firenze è datata 18 aprile 2018. Fu una partita pirotecnica, poi finita 4-3. Nel primo tempo doppio vantaggio della Fiorentina grazie a una doppietta di Veretout (il primo su punizione, il secondo su rigore), poi accorcia le distanze Luis Alberto da calcio piazzato e pareggia Caceres. Nella ripresa nuovo vantaggio viola sempre con Veretout e rimonta biancoceleste firmata da Felipe Anderson e ancora Luis Alberto. Nel mezzo tantissimi errori dell’arbitro Damato che espelle ingiustamente Murgia, inventa il rigore per i toscani e non ne assegna uno netto per fallo su Leiva.

Nelle ultime 6 sfide a Firenze i capitolini si sono imposti per ben 4 volte: nel 2013-14 per 1-0 con gol di Cana, nel 2014-15 per 2-0 grazie a Djordjevic e Lulic, nel 2015-16 (gara giocata il 9 gennaio 2016, 116° compleanno della Lazio) per 3-1 con marcatori Keita, Milinkovic, Roncaglia e Felipe Anderson, mentre l’ultima è quello citata sopra. Nel 2016-17 successo della Fiorentina 3-2 (Keita, Babacar, Kalinic, autorete di Lombardi e Murgia), lo scorso campionato 1-1.

Nelle ultime 19 sfide totali la Lazio 12 volte ha fatto bottino pieno, 3 volte ha pareggiato e 4 ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta.

Negli ultimi 15 anni per ben 3 volte la trasferta di Firenze è stata successiva al derby. Il 9 gennaio 2005 la Lazio vinse 3-2 (Miccoli, Di Canio, Pandev, Dabo, Miccoli) dopo essersi imposta 3-1 soltanto tre giorni prima contro la Roma (Di Canio, Cassano, Cesar, Rocchi). Il 22 marzo 2008 i viola ebbero la meglio per 1-0 (Pazzini) dopo che i biancocelesti tre giorni prima avevano fatto loro la stracittadina per 3-2 (Taddei, Pandev, Rocchi, Perrotta, Behrami). Il 15 aprile 2018 i ragazzi di Inzaghi pareggiarono contro i giallorossi 0-0 e il 18 sbancarono il Franchi 4-3. Nello scorso marzo, il 2 la Lazio asfaltò la Roma 3-0 (Caicedo, Immobile, Cataldi), il 10 pareggiò 1-1 con la viola (Immobile, Muriel).

Sarà il quinto faccia a faccia tra Inzaghi e Montella.

Nei quattro precedenti l’ex tecnico del Milan è in vantaggio: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Nell’aprile 2016, sulla panchina della Sampdoria, Montella ha avuto la meglio per 2-1 in rimonta. L’altra sfida è il Milan - Lazio 2-0 di settembre 2016 con Bacca e Niang che condannarono le aquile. Il pareggio per 1-1 sempre tra Lazio e Milan del febbraio 2017. Infine il rotondo 4-1 dei biancocelesti ai rossoneri nel settemnbre 2017.

Il bilancio di Inzaghi contro la Fiorentina è in vantaggio: 4 successi, 2 ko e 2 pareggi. Sono 3 invece i precedenti a livello Primavera con 2 vittorie e 1 pareggio.

Contro la Fiorentina Inzaghi ha vinto la prima Coppa Italia Primavera della sua carriera nel 2014.

Da giocatore Inzaghi ha affrontato 8 volte i viola, vincendo 6 volte, pareggiando 1 e perdendo in trasferta nel lontano 1999.

Montella vanta 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nei tredici precedenti contro i la Lazio da allenatore.

La Fiorentina non è un avversario fortunato per Ciro Immobile: due soli gol all'attivo, realizzati tra l'andata e il ritorno della scorsa stagione.

Ciro con i toscani ha un bilancio in parità: in 10 confronti diretti ha portato a casa 4 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte.

Nella Lazio Senad Lulic vanta il miglior score contro i viola a cui ha realizzato 3 reti. A quota 2 Luis Alberto, fermi a 1 ci sono Acerbi, Radu e Milinkovic.

Milinkovic è stato un intricato caso di mercato tra le due squadre. Sergej era praticamente della Fiorentina ma, durante le visite al Franchi, è tornato sui suoi passi sposando la causa biancoceleste.

Prima da ex per Milan Badelj contro la Lazio. Il croato ha militato in viola per 4 anni indossando anche la fascia di capitano dopo la morte di Astori, poi nell'estate 2018 si è trasferito nella Capitale, per fare ritorno in prestito, dopo un anno, in viola.

LAZIO, FREY IN ESCLUSIVA A LLSN

FIORENTINA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE