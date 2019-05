FORMELLO - Lazio, 10 gol al Rocca di Papa: doppietta Immobile, Cataldi trequartista

FORMELLO - Dieci gol davanti a 5mila tifosi. Cinquemila e uno nel secondo tempo quando arriva il presidente Lotito in tribuna. Dieci gol per festeggiare la Coppa Italia davanti alla propria gente. Inzaghi prepara l’ultima partita con il Torino senza preoccuparsi del risultato e delle probabili scelte di formazione. Ci mancherebbe. Doppietta di Immobile, tripletta del baby Capanni, un gol a testa per Bastos (su calcio di rigore, l’angolano si è presentato sul dischetto su richiesta dei tifosi), Romulo, Zitelli, Cataldi, più un autogol di Rinaldi. L’amichevole con il Città Rocca di Papa serve per provare le soluzioni di domenica senza gli acciaccati Strakosha, Luiz Felipe (sospetto stiramento), Milinkovic (differenziato sulla sabbia), Luis Alberto, Leiva, Patric, Caicedo. Più Pedro Neto, impegnato con il Portogallo Under 20. Qualcuno può recuperare per entrare nella lista dei convocati, Leiva e Milinkovic sono quelli con più chance. Non verranno comunque impiegati dall’inizio, non ci sono dubbi.

TEST. La mossa a sorpresa potrebbe essere Cataldi, impiegato da Inzaghi come trequartista alle spalle di Immobile. Correa è squalificato, Caicedo acciaccato così come Luis Alberto, Neto è in Nazionale. Il classe ’94 è stato l’unico impiegato nel pomeriggio per l’intera sgambata: avanzato nel primo tempo (da 40’), mezzala sinistra nel secondo (da 35’). Inzaghi ha iniziato il test con questo 3-5-2: Proto tra i pali; Bastos, Acerbi e Radu in difesa; Marusic e Lulic esterni; Romulo, Badelj e Parolo in mezzo; Cataldi e Immobile davanti. Dieci cambi dopo il mini-intervallo, con in campo tanti ragazzi della Primavera: Guerrieri tra i pali; Armini, Bianchi e Wallace dietro; Zitelli, Jordao, Mohamed, Cataldi e Durmisi a centrocampo, in attacco la coppia Capanni-Correa.