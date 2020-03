FORMELLO - Lazio, annullata la seduta odierna: si riprende domani

FORMELLO - Un altro giorno di riposo, in attesa di capire se al termine della settimana ci sarà la complicata trasferta di Bergamo o altri discorsi legati a un'interruzione del campionato. Simone Inzaghi, nel dubbio, ha concesso 24 ore di riposo supplementare alla rosa biancoceleste. Gli allenamenti, inizialmente previsti per oggi alle 15 dopo la domenica di break, ricominceranno soltanto nella giornata di domani. Una scelta, quella del cambio di programma, ufficializzata dal club stesso. Il tecnico, alla ripresa, dovrebbe ritrovare in gruppo Acerbi, fermo dalla gara a Marassi con il Genoa per una lesione al polpaccio. Da valutare Leiva (fastidio al ginocchio) e Marusic (affaticamento ai flessori della coscia sinistra), mentre Luis Alberto già da venerdì è rientrato dalla Spagna (sabato ha anche disputato un tempo del test con la Primavera).