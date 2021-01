FORMELLO - Lazio, conferme da Luis Alberto. Milinkovic e Caicedo fermi

FORMELLO - Conferme da Luis Alberto, il Mago è riapparso in gruppo ieri e anche stamattina ha completato la seduta coi compagni. Viaggia verso il recupero, domenica ci sarà per il secondo round con l’Atalanta. Un’arma in più, e che arma, per provare a vendicare l’eliminazione in Coppa Italia. Complicato pensare che Inzaghi ci rinunci dal primo minuto (l’operazione di appendicite risale a martedì 19 gennaio). Il ritorno dello spagnolo fa però il paio con l’assenza odierna di Milinkovic, costretto agli straordinari nelle ultime settimane tra campionato e Coppa. La speranza è che si tratti di un semplice giorno in più di riposo (precauzionale). Tra gli assenti figura ancora il nome di Caicedo, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Domani si sarà a disposizione, dovrebbe farcela.

ESORDIO. Sicuramente ci sarà la prima convocazione di Musacchio, aggregato alla squadra dalla sgambata di scarico post-Bergamo. Le vere prove tattiche scatteranno domani alla vigilia, l’argentino oggi si è mosso sul centrodestra della difesa a tre come vice-Patric. Al momento parte dietro nel ballottaggio, ha un’altra seduta per convincere Inzaghi a schierarlo subito dall’inizio. Domenica torneranno i big esclusi: Immobile in attacco, al suo fianco Correa come contro il Sassuolo.

RITORNI. A centrocampo riecco Leiva: ai suoi lati Luis Alberto e Milinkovic se dimostrerà di aver smaltito le fatiche durante la rifinitura (altrimenti è pronto Akpa Akpro). Sulle fasce Lazzari ritroverà una maglia dall’inizio con Marusic pronto a traslocare sulla fascia mancina. Lulic e Fares i cambi in panchina. Dietro Radu sostituirà Hoedt con il conseguente spostamento al centro della linea a tre di Acerbi. Patric o Musacchio (che prenderà il posto in lista di Luiz Felipe) sul centrodestra. Tra i pali Reina. Strakosha è out per dei problemi al ginocchio, proverà a riaggregarsi dalla prossima settimana. In campo non si sono visti Armini e Cataldi, tornato tra i convocati mercoledì dopo il problema al flessore rimediato a Parma.