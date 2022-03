FORMELLO - Lazio, doppia seduta: tre assenti, Sarri col dubbio in attacco

Pubblicato alle 12.30

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 16.30: Alle spalle anche la seconda seduta della giornata. Stessi assenti della mattinata (e di ieri): Lazzari, Cataldi e Radu. Sarri va avanti con le prove tattiche, svolte nel pomeriggio con un gruppo unico, senza divisioni per ruoli. A centrocampo non ci sono dubbi, verrà confermato il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. In attacco il ballottaggio è tra Zaccagni e Pedro, entrambi diffidati (l’altro a rischio derby è Luiz Felipe). Immobile e Felipe Anderson, visto il momento di forma, non sono in discussione. In difesa i dubbi maggiori. Lazzari può strappare la convocazione, ma non è in condizione. Marusic è squalificato, Radu alle prese con il fastidio al tallone (sembra comunque non rischiare il forfait). L’allenatore biancoceleste dovrebbe scegliere la coppia Luiz Felipe-Acerbi al centro, mentre sulle fasce viaggia verso il rilancio Hysaj: la soluzione più probabile, con il rientro di Radu, sarebbe quella con l’albanese a destra e il romeno a sinistra. L’altra opzione è scegliere uno tra i due sulla corsia mancina con Patric spostato nel ruolo di terzino destro (come avvenuto nella trasferta di Europa League con la Lokomotiv). La ripresa a Formello è fissata per domani pomeriggio.

FORMELLO - Doppia seduta in programma, le esercitazioni tattiche partono già di mattina. Sarri divide la rosa tra calciatori difensivi e offensivi. Da una parte il reparto arretrato, due linee a quattro che provano a sincronizzare sempre di più i movimenti, nettamente migliorati nelle ultime partite. Dall’altra i centrocampisti e gli attaccanti: sviluppo dell’azione, tagli in mezzo al campo degli esterni, inserimenti delle mezzali. Scivola via così la prima sgambata della giornata, la seconda ci sarà oggi pomeriggio intorno alle 15.30. A riposo gli stessi calciatori di ieri. Lazzari deve pazientare ancora qualche giorno prima di rimettersi a disposizione: gli esami strumentali hanno segnalato una guarigione quasi completa, non si possono comunque correre i rischi di una ricaduta. È fermo dalla sfida con il Bologna per uno stiramento di secondo grado al flessore destro: l'obiettivo è il derby del 20 marzo anche se non va esclusa del tutto una convocazione contro il Venezia. Cataldi - lieve lesione al flessore sinistro - è leggermente indietro, ma dovrebbe farcela per la sfida con la Roma. Da monitorare Radu, alle prese con un fastidio al tallone: il romeno non preoccupa particolarmente, la speranza è che da domani possa riunirsi al gruppo per gli ultimi due giorni di preparazione al monday-night.