FORMELLO - Lazio, la ripresa: torna Lazzari, un altro difensore a riposo

FORMELLO - Ripresa di pomeriggio, tempi serrati, oggi lo scarico e domani la rifinitura. Sarri comincia già a pensare alla formazione da contrapporre alla Salernitana. Immobile out, lunedì effettuerà nuovi controlli, il tridente sarà formato da Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson, pronto a un'altra gara da falso nueve. Ai box rischia di rimanere anche Patric, frenato da un'infiammazione al collaterale. Lo spagnolo è rimasto a riposo (come lui anche Gila), domenica potrebbe toccare alla coppia Casale-Romagnoli, già vista contro Udinese e Atalanta.

RITORNO. Sulla destra tornerà Lazzari, fermato dal turno di squalifica in Europa League. Si riprenderà la maglia, dalla parte opposta viaggia verso la conferma Marusic. A centrocampo Cataldi in regia, Milinkovic e Vecino favoriti come mezzali. Anche Luis Alberto spera, nell'ultima settimana in allenamento è stato condizionato da una botta al fianco. Potrebbe trovare spazio a gara in corsa più dall'inizio, ma nulla può essere escluso visto il tour de force e la successiva partita di campionato contro la Roma. Il Sergente è in diffida, non si sa mai.

