FORMELLO - Lazio, la ripresa: Zaccagni corre, occhi su Immobile

FORMELLO - Seduta di scarico, in campo solo i calciatori con uno scarso minutaggio ieri sera. L’eccezione è Milinkovic, rimasto in palestra come i titolari contro la Lokomotiv. Per gli altri torello, esercitazioni col pallone, circuiti con conclusioni verso la porta. Da domani il gruppo tornerà unico e scatteranno le prove anti-Bologna. Sarà già tempo di rifinitura. Mattinata importante intanto per Zaccagni: corsa differenziata per il secondo giorno di fila, scarpini ai piedi, anche un lavoro tecnico a una buona intensità. Se non per domenica, tornerà subito dopo la sosta. Un rientro immediato potrebbe essere rischioso, lo stop risale alla partita con il Cagliari (distrazione muscolare).

IMMOBILE. Da monitorare ci sono le condizioni di Ciro. Ieri sera il problema al flessore non sembrava così grave, dovrebbe essersi fermato in tempo. Le sensazioni della rifinitura saranno decisive, qualche dubbio c’è, Muriqi si tiene pronto. Al Dall’Ara torneranno titolari Leiva e Milinkovic a centrocampo, Luiz Felipe in difesa, Reina tra i pali. Il ballottaggio è il solito a destra tra Marusic e Lazzari.