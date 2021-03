FORMELLO - Lazio, le sorprese di Inzaghi: Marusic arretra, Lulic trasloca a destra

Attenti alle sorprese o alla pretattica. Inzaghi studia un piano alternativo per affrontare la Juventus e superare i problemi difensivi. Confermato l'arretramento di Marusic sulla linea dei difensori, ma sulla destra, proprio come successo nel secondo tempo con il Bayern. In questo modo il tecnico della Lazio rinuncerebbe sia a Patric che a Marusic nel terzetto difensivo. Lulic e Fares, fino a ieri in ballottaggio sulla sinitra, potrebbero essere impiegati entrambi con lo slittamento del capitano sulla fascia destra, lasciata libera dall'infortunio di Lazzari (trauma elongativo al polpaccio destro). Una formazione inedita facilmente modificabile a gara in corso nel caso in cui dalla panchina dovessero entrare Musacchio o Patric. E anche Akpa Akpro, provato per tre giorni di fila come esterno di centrocampo (oggi anche a sinistra). Lavoro a parte per Radu che, a differenza del resto della settimana, si è allenato sul campo adiacente (dovrebbe tornare tra i convocati con il Crotone). Strakosha si è allenato regolarmente in gruppo ma Reina resta il favorito per il posto tra i pali.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.