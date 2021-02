FORMELLO - Lazio, Musacchio confermato. Marusic torna a sinistra

FORMELLO - Tutto pronto, almeno nella testa di Inzaghi. Via gli ultimi dubbi, sono stati scacciati dal risveglio muscolare di stamattina a Formello. Confermate le previsioni della vigilia e la difesa vista sabato con la Sampdoria: Musacchio si muoverà nuovamente alla sinistra di Acerbi, ancorato in mezzo, con Patric a destra a chiudere il reparto a tre davanti a Reina. Un unico cambio rispetto alla formazione dell'ultima di campionato: Lazzari, di rientro dalla squalifica, si riprenderà la fascia destra con Marusic che traslocherà dalla parte opposta. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo, in attacco la solita coppia Correa-Immobile. Questo l'undici scelto per sfidare i campioni del mondo in carica.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Hoedt, Parolo, Armini, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. A disp: Hoffmann, Javi Martinz, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Musiala, Zaiser. All. Flick

ARBITRO: Orel Grinfeeld (ISR)