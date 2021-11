FORMELLO - Lazio, Pedro c'è: seduta in gruppo, conferme da Lazzari

FORMELLO - Pedro c'è! Sospiro di sollievo: con Immobile out, provvidenziale il recupero dello spagnolo. Ventiquattro ore fa aveva abbandonato in anticipo la seduta, oggi è arrivato in campo coi compagni nonostante il trauma contusivo alla caviglia destra rimediato ieri durante uno scontro di gioco con Radu. Allenamento iniziato e finito in gruppo, comprese le prove tattiche svolte da falso nueve. Ai suoi lati si sono mossi Felipe Anderson e Zaccagni, dovrebbe essere questo il tridente anti-Juventus. Segnali positivi, l’allarme sul suo conto è rientrato, se darà ulteriori conferme domani verrà impiegato al posto di Immobile (dovrebbe tornare nella trasferta di Napoli). I test tattici sono entrati nel vivo, oltre a Ciro l’unico assente è Marusic (risultato positivo al Covid, ora è in Serbia).

DECISIONI. Per Akpa Akpro invece lavoro differenziato. Manca soltanto la rifinitura di domani, le scelte di Sarri - visti i forfait - dovrebbero essere scontate. Lazzari ha risolto la lesione al polpaccio sinistro, da ieri si allena regolarmente, anche oggi pomeriggio si è mosso a destra con Hysaj ri-traslocato sulla fascia sinistra. Le loro alternative nell'altra formazione erano Patric e Radu. Al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi. A centrocampo Milinkovic sicuro del posto, poi Cataldi e Luis Alberto in vantaggio su Leiva e Basic. Davanti il tridente leggero con il recuperato Pedrito in mezzo. L'alternativa sarebbe stato l'impiego di Muriqi, appena tornato dagli impegni con il Kosovo.

Pubblicato il 18/11